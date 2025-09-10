الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجلس الإمارات للإعلام يؤكد أهمية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي على مستوى المنطقة

10 سبتمبر 2025 16:23

أكد محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، أهمية مشاركة المجلس في النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تنظمه إمارة الشارقة هذا العام تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، مشيراً إلى أنه يعد من أبرز الفعاليات على مستوى دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وقال خلال فعاليات اليوم الأول من أعمال المنتدى إن المشاركة في هذا الحدث تأتي ضمن جناح يسلط الضوء على مفهوم جودة الحياة في الدولة، إلى جانب إبراز البيئتين الصحراوية والجبلية فيها.
وأضاف " نحن في مجلس الإمارات للإعلام نضع الإنسان في صميم أولويات عملنا، فهو صانع المحتوى، ومن هذا المنطلق، أطلقنا مؤخرا تصريح "معلن" الذي يهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان مدفوعا أو غير مدفوع، بما يضمن تنظيم الإعلانات وحفظ حقوق الأفراد والشركات".
ولفت إلى الإقبال الكبير على التسجيل في تصريح "معلن"، حيث بلغ عدد المسجلين حتى الآن أكثر من 1800 صانع محتوى، مؤكداً أن "معلن”  مبادرة استباقية تفردت بها دولة الإمارات وحظيت بإشادات على المستوى الإقليمي، متوقعاً أن يكون لها مردود إيجابي كبير على تنظيم قطاع الإعلانات، خصوصا من جانب الأفراد.
وأوضح الشحي أن الرخص السابقة الخاصة بصانعي المحتوى لم تكن تتسم بالوضوح الكامل، في حين يتميز تصريح "معلن" بمعايير أكثر دقة ووضوح، فضلاً عن سهولة إجراءاته، مثمنا تعاون كافة الجهات المحلية والاتحادية مع مجلس الإمارات للإعلام في هذا الجانب، للوصول إلى إطار تنظيمي للإعلام في دولة الإمارات.
وأضاف أن مجلس الإمارات للإعلام وضع خلال العامين الماضيين إطارا تشريعيا وسياسات تنظيمية ضخمة، انعكست بشكل إيجابي على قطاع الإعلام، وأسهمت في خلق بيئة محفزة لنمو قطاع شركات الإعلام، حيث بلغت نسبة النمو نحو 9.5%، وهي من أعلى النسب على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد أن الإقبال القياسي على تصريح "مُعلن" يسهم في تسريع تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم الاستثمار في صناعة المحتوى الإعلاني وتعزيز تنافسية قطاع الإعلانات الرقمية في الدولة واستقطاب وتمكين المواهب الإبداعية فيها إضافة إلى حماية الجمهور من الإعلانات غير المطابقة للمعايير المعتمدة والقيم المجتمعية السائدة.

 

 

