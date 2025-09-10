الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد الأجنحة المشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد الأجنحة المشاركة بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي
10 سبتمبر 2025 16:49

تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة والفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الـ 14، والذي يقام بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وتجول سموه في أروقة المنتدى الذي يقام على مدار يومين، مطلعاً سموه على ما يضمه المنتدى من ورش عمل يبلغ عددها 22 ورشة عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة تقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومي الفعال لمواجهة التحديات المقبلة، وتدعم شعار ومحاور المنتدى لهذا العام، والتي تتناول عدة موضوعات مثل الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر وتصب في خدمة مختلف الفئات.

وتوقف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في عدد من الأجنحة المشاركة في المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية والخاصة، مستمعاً سموه لشرح حول جهود كل جهة وأبرز ما تقدمه للمشاركين في المنتدى من ندوات ومحاضرات وورش تستخدم فيها الأساليب الحديثة المبتكرة لدعم الاتصال الحكومي حول العالم.

