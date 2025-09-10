«الاتصال الحكومي» يستعرض تجربة فنلندا بمجال الأمن الغذائي

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أن الدائرة تبذل جهوداً متواصلة منذ عام 2018 لتعزيز التعاون مع الدوائر والجهات في هلسنكي عاصمة فنلندا، لاسيما في مجال الأمن وسلامة الطفل، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك والتعاون مع مختلف الدوائر في حكومة الشارقة والشركاء الدوليين في الحكومات والقطاع الخاص لبحث قضايا، مثل الأمن الإنمائي والأمن الزراعي، وكيفية بنائه بشكل مستدام، وسبل تطوير أساليب الشرطة الحديثة، وضمان وصول التعليم إلى الجميع.جاء ذلك في جلسة بعنوان «منظور فنلندا للأمن الشامل: الأمن الغذائي وعلاقته بالمياه والمناخ»، نظمتها دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، استضافت تولا إريولا، سفيرة فنلندا لدى الدولة وأدارتها ساليموسى مقدمة برامج في فوربس الشرق الأوسط.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «لا يعمل السياسيون في فضاء مختلف عن حياة المواطن اليومية، فما يرغبون به كمقيمين أومواطنين في الشارقة هو نفسه ما يوجد على قائمة أولوياتنا السكن، الرعاية الصحية، التعليم، والحصول على غذاء صحي عالي الجودة ولهذا فإن نقاشات المنتدى اليوم تدور حول كيفية إيصال هذه الاحتياجات من الحكومة إلى السكان، واستقبال ملاحظاتهم لتضمينها في السياسات العامة». وأكد الشيخ فاهم القاسمي الحاجة إلى تعزيز الدبلوماسية والتعاون وبناء جسور التواصل مع العالم، منوهاً بتأسيس دولة الإمارات في عام 1971، وترسخ ثقافة الدبلوماسية في الهوية الوطنية من خلالها، وقال: «ما دمنا نحافظ على جوهر ثقافتنا الدبلوماسية كدولة، سنبقى مركزاً يجتمع فيه قادة العالم لمناقشة أبرز التحديات». من جانبها، أشارت تولا يريولا، سفيرة فنلندا لدى الدولة إلى أن موضوعات مثل الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، تشكل أسس مفهوم الأمن الشامل، وقالت: «نضمن الوظائف الحيوية للمجتمع من خلال التعاون المشترك بين السلطات، ومجتمع الأعمال، والمنظمات، والمواطنين» واصفة الترتيبات والتشريعات بأنها الأساس الذي يقوم عليه الأمن الشامل. وأضافت أن «المكونات الأساسية للأمن الشامل تتضمن الطاقة، ففي فنلندا، نعمل بجد على توفيرها على الرغم من أننا لا نملك النفط والغاز.. أما أمن الغذاء والمياه، فلدينا وفرة من المياه، لكن الأمن الغذائي يمثل لنا تحدياً حقيقياً، إذ إن موسم الزراعة قصير جداً، إضافة إلى احتياجات النقل وأنظمة المعلومات، ولهذا نخصص برامج مختلفة لمواجهة هذه التحديات».

وفي السياق ذاته، استضاف جناح دائرة العلاقات الحكومية في المنتدى بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، فعالية بعنوان «الأمن الغذائي: الركيزة الأساسية لاستدامة المجتمعات»، قدمها ماجد سلطان الزعابي، اختصاصي الشراكات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

استعرض الزعابي ملامح استراتيجية الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية، موضحاً أنها اعتمدت على عشرة برامج رئيسية تضمنت 74 مبادرة محلية ووطنية، شملت مشاريع وأنشطة وشراكات مع مؤسسات مختلفة. وأكد أن نشر الوعي بين أفراد المجتمع خصوصاً الأطفال يعد عنصراً أساسياً في عمل الهيئة لذا أبرمت شراكات مع منصات، مثل «كيدزانيا» و«سبيستون» لتعزيز الثقافة الغذائية لدى الأجيال الناشئة.

وأضاف أن مبادرات الهيئة تشمل «جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، التي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي، وتمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والشباب والمؤثرين في مختلف أنحاء الدولة و«الأسبوع العالمي للغذاء» المزمع تنظيمه خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، ليكون منصة لتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات حول قضايا الأمن الغذائي.

