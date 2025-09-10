الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزارة الدفاع تعقد إحاطة إعلامية حول تفاصيل معرض دبي للطيران 2025

وزارة الدفاع تعقد إحاطة إعلامية حول تفاصيل معرض دبي للطيران 2025
10 سبتمبر 2025 23:36

عقدت‎ وزارة الدفاع إحاطة لإعلان تفاصيل معرض دبي للطيران 2025، بمشاركة مجموعة من السفراء والملحقين العسكريين من مختلف أنحاء العالم، تمهيداً لانطلاق الدورة الأكبر من نوعها منذ إطلاق المعرض في عام 1989.
وفي بداية الإحاطة، رحب العميد الركن محمد عبيد المرشودي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض بالحضور، وسلط الضوء على الدور الفاعل للمعرض في تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المختلفة محلياً ودولياً.
وتقام دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطار دبي وورلد سنترال في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل.
ويسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث الابتكارات في تقنيات الفضاء، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة الاستدامة في قطاع الطيران والفضاء.

المصدر: وام
وزارة الدفاع
