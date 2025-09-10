تركيب 267 ألف عداد مياه ذكي في مدينة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها في تركيب عدادات المياه الذكية، حيث أنجزت تركيب 6.121 ألف عداد ذكي لطلبات التوصيل الجديدة، واستبدال 70.445 ألف عداد من بداية عام 2025 وحتى نهاية يوليو 2025، وبلغ إجمالي عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها أو استبدالها بمدينة الشارقة 267.552 ألف عداد، وذلك ضمن استراتيجية «الهيئة»، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين والاستفادة من مميزات العدادات الذكية، التي توفّر دقة عالية مقارنةً بالعدادات التقليدية والقدرة على مراقبة دقيقة لاستهلاك المياه في المناطق، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد.

وأكد المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن «الهيئة» تعمل في جميع مشروعاتها ومبادراتها في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتوفير بنية تحتيّة متطوّرة والتحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية.