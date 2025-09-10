الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«افحص وانطلق» لفحص إطارات مركبات الموظفين الحكوميين في عجمان

«افحص وانطلق» لفحص إطارات مركبات الموظفين الحكوميين في عجمان
11 سبتمبر 2025 01:58

عجمان (الاتحاد)

أطلقت هيئة النقل - عجمان للعام الثاني على التوالي مبادرة «افحص وانطلق»، التي تهدف إلى توفير خدمة فحص مجاني لإطارات مركبات موظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة.
وتتضمن المبادرة فحص الإطارات وضغط الهواء، والتحقق من العمر الافتراضي لها، بما يعزز الوعي بأهمية الصيانة الدورية للمركبات ويضمن سلامة مستخدمي الطريق.
وجرى تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان والمراكز الشرطية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، إضافةً إلى عدد من الدوائر الحكومية في مبنى الدوائر الحكومية الذي يضم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الشؤون القانونية، وبرنامج عجمان للتميز - دائرة الإحصاء، ودائرة الحكومة الرقمية، ودائرة الرقابة المالية والإدارية، على أن تستكمل خلال الفترة المقبلة في كل من إدارة الدفاع المدني ودائرة المالية.
وأكد عمار حسن الشاعر، مدير إدارة الاستثمار، أن مبادرة «افحص وانطلق» تعكس حرص «الهيئة»، على نشر ثقافة السلامة المرورية بين موظفي الجهات الحكومية.

رؤية «الهيئة»
تأتي هذه المبادرة استكمالاً لنجاحها في العام الماضي، وانسجاماً مع رؤية «الهيئة» الرامية إلى توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة تدعم جودة الحياة، وتواكب توجهات إمارة عجمان نحو مستقبل أكثر أماناً واستدامة.

