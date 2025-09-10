«جامعة العين».. الأولى في أبوظبي والإمارات في اختبار IELTS

العين(الاتحاد)



تُوجت جامعة العين من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالمركز الأول كأفضل أداء لاختبارات الآيلتس على مستوى الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى إمارة أبوظبي، كما حصلت على المرتبة الأولى كأفضل شريك في الإمارة ذاتها. وتواصل الجامعة الاحتفاظ بعضويتها المرموقة كعضو «ألماسي» في برنامج الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، وهو تميز لا يُمنح إلا لأكثر الشركاء التزاماً وتفوقاً في الدولة.

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي تحصل فيها الجامعة على هذه الجوائز والتصنيفات، ما يعكس الجودة في الأداء والتزامها الراسخ بتقديم خدمات تقييم اللغة الإنجليزية، وإدارة الاختبارات على أعلى المستويات على امتداد المنطقة.

وتُعزز هذه الجوائز مكانة جامعة العين كجهة رائدة في مجال تسجيل واختبارات IELTS، وتكرّس دورها كشريك موثوق للطلبة والمهنيين والمؤسسات على مستوى الدولة.

ويُعد مركز اللغة الإنجليزية في جامعة العين مركزاً رسمياً ومعتمداً من قبل المجلس الثقافي البريطاني لإجراء اختبار IELTS، ويقدم نسختي الاختبار الأكاديمية والعامة، بصيغتيها الورقية والإلكترونية، إلى جانب اختبار IELTS الخاص بالتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة (UKVI). وتُقام هذه الاختبارات في مقري الجامعة في العين وأبوظبي، ما يضمن وصولاً أوسع للمتقدمين، مع توفير مواعيد مرنة تناسب احتياجاتهم المتنوعة. كما أن الجامعة بصدد إجراء امتحانات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين(ACCA) في مقر الجامعة بأبوظبي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.



تعزيز الجودة

تواصل جامعة العين تعزيز جودة تجربة المتقدمين من خلال كفاءة التنظيم وسرعة إصدار النتائج، بما يعكس التزامها الراسخ بالمعايير الدولية في إدارة الاختبارات.

يؤكد هذا التتويج وضوح الرؤية الاستراتيجية لجامعة العين، والتزامها العميق بالتميّز الأكاديمي. كما يُبرز فاعلية الإدارة العليا وثباتها في قيادة مسيرة الجامعة، ويعزز موقعها مزوداً رائداً لخدمات تقييم اللغة، وتطوير معايير الكفاءة اللغوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.