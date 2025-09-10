الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة العين».. الأولى في أبوظبي والإمارات في اختبار IELTS

مبنى جامعة العين ( من المصدر)
11 سبتمبر 2025 01:58

العين(الاتحاد)

تُوجت جامعة العين من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالمركز الأول كأفضل أداء لاختبارات الآيلتس على مستوى الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى إمارة أبوظبي، كما حصلت على المرتبة الأولى كأفضل شريك في الإمارة ذاتها. وتواصل الجامعة الاحتفاظ بعضويتها المرموقة كعضو «ألماسي» في برنامج الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، وهو تميز لا يُمنح إلا لأكثر الشركاء التزاماً وتفوقاً في الدولة.
وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي تحصل فيها الجامعة على هذه الجوائز والتصنيفات، ما يعكس الجودة في الأداء والتزامها الراسخ بتقديم خدمات تقييم اللغة الإنجليزية، وإدارة الاختبارات على أعلى المستويات على امتداد المنطقة.
وتُعزز هذه الجوائز مكانة جامعة العين كجهة رائدة في مجال تسجيل واختبارات IELTS، وتكرّس دورها كشريك موثوق للطلبة والمهنيين والمؤسسات على مستوى الدولة.
ويُعد مركز اللغة الإنجليزية في جامعة العين مركزاً رسمياً ومعتمداً من قبل المجلس الثقافي البريطاني لإجراء اختبار IELTS، ويقدم نسختي الاختبار الأكاديمية والعامة، بصيغتيها الورقية والإلكترونية، إلى جانب اختبار IELTS الخاص بالتأشيرات والهجرة إلى المملكة المتحدة (UKVI). وتُقام هذه الاختبارات في مقري الجامعة في العين وأبوظبي، ما يضمن وصولاً أوسع للمتقدمين، مع توفير مواعيد مرنة تناسب احتياجاتهم المتنوعة. كما أن الجامعة بصدد إجراء امتحانات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين(ACCA) في مقر الجامعة بأبوظبي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.

تعزيز الجودة
تواصل جامعة العين تعزيز جودة تجربة المتقدمين من خلال كفاءة التنظيم وسرعة إصدار النتائج، بما يعكس التزامها الراسخ بالمعايير الدولية في إدارة الاختبارات.
يؤكد هذا التتويج وضوح الرؤية الاستراتيجية لجامعة العين، والتزامها العميق بالتميّز الأكاديمي. كما يُبرز فاعلية الإدارة العليا وثباتها في قيادة مسيرة الجامعة، ويعزز موقعها مزوداً رائداً لخدمات تقييم اللغة، وتطوير معايير الكفاءة اللغوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أخبار ذات صلة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير لتعزيز أجندة الابتكار الوطنية
جامعة العين
العين
أبوظبي
الإمارات
المجلس الثقافي البريطاني
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©