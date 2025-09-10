الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«خليفة التربوية» تدشن ورش التميز التطبيقية للمرشحين

جانب من ورش التميز التطبيقية «عن بُعد»( من المصدر)
11 سبتمبر 2025 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أمس، برنامج ورش التميز التعريفية للدورة التاسعة عشرة 2025 – 2026 والتي تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، وتغطي 10 مجالات موزعة على 17 فئة في مختلف أوجه التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بالإضافة إلى الشخصية التربوية الاعتبارية، وكذلك مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر التي تطرح على مستوى دولي، لتسليط الضوء على أبرز الممارسات في رعاية وتمكين الطفولة المبكرة.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية برنامج ورش التميز التطبيقية، حيث يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز جسور التواصل مع الميدان التعليمي، وتبادل الخبرات والتجارب وإثراء الميدان بمبادرات ومشاريع متميزة قدمها فائزون في دورات سابقة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، إذ يشارك في هذه الورش قطاعات واسعة من القيادات الأكاديمية والإدارية، وأعضاء الهيئات التدريسية ذات العلاقة بالمجالات المطروحة في الدورة الحالية.
وأوضح أن برنامج ورش العمل التطبيقية تضمن، أمس، 3 ورش تم تنظيمها «عن بُعد»، وشهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين والمرشحين المحتملين للدورة الحالية، وهو ما يعكس مكانة الجائزة وريادتها في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.

خليفة التربوية
جائزة خليفة التربوية
التعليم
جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر
