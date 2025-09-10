مناقشة الحلول المتطورة لتعزيز سلامة المرضى والكفاءة

سامي عبد الرؤوف (دبي)



ناقشت قمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، في يومها الثاني، أمس، توسيع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتنمية المواهب وبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي.

وتناولت القمة التي اختتمت أعمالها، أمس، استكشاف الحلول المتطورة التي تعزز سلامة المرضى والكفاءة والثقة، وأطر الحوكمة للذكاء الاصطناعي المستدام، على أحدث التطورات في الصحة الرقمية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، واستشراف مستقبل الأنظمة الصحية المستدامة، بمشاركة نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار.

وركزت القمة، التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض العالمي للصحة والتكنولوجيا الصحية، على الدور المهم للذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وكيفية توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031. وكان المعرض العالمي للصحة والتكنولوجيا الصحية، قد اختتم أمس فعالياته بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، وأكثر من 5.000 من رواد قطاع الرعاية الصحية حول العالم على مدار ثلاثة أيام متواصلة.



الذكاء والحوكمة

استعرضت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في اليوم الثاني للقمة، أبرز التوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي، بما فيها الذكاء الاصطناعي المحيطي، مثل الأجهزة القابلة للارتداء التي تراقب معدل ضربات القلب أو الكاميرات التي ترصد ارتفاع درجات الحرارة، ممّا يسهم في خفض حجم التوثيق بنسبة 41%، ويتيح للأطباء وقتاً إضافياً بنسبة 22% مع مرضاهم.

وفي كلمة ألقاها لاحقاً على المنصة ذاتها، استعرض ريجي تاونسند، نائب رئيس ممارسات أخلاقيات البيانات في شركة «ساس»، حادثة وقعت في عام 2024 حين استخدم أحد أنظمة الرعاية الصحية الكبرى الذكاء الاصطناعي في قسم الطوارئ، ليتبين أنه قام بتشخيص بعض الحالات الروتينية على أنها حرجة والعكس صحيح.

وشدد تاونسند على أهمية الابتكار المسؤول والتواصل الإنساني الحقيقي، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على دور الذكاء الاصطناعي في الحدّ من أشكال التمييز.



رفيق صحي

في سياق متصل، أعلنت شركة «بيور هيلث» الإماراتية أنها تعمل على تطوير تطبيقها الصحي الذكي«بيور»، الذي يُعد رفيقاً صحياً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه وقد وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 600 ألف شخص، من بينهم 90% من موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من 56 ألف موظف. ويجمع التطبيق بين خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، ونتائج الفحوص المخبرية، وربط الأجهزة القابلة للارتداء، بما يغطي 95% من الأجهزة المتاحة، إلى جانب نظام مكافآت يعزز الصحة والعافية.

وخلال مشاركتها في معرض WHX Tech هذا الأسبوع، كشفت الشركة عن ميزات جديدة، تشمل أداة تغذية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمسح الأطعمة وحساب السعرات الحرارية، وخدمة جمع عينات الدم من المنزل.



الرعاية للجميع

قال مارك مايكروفت، المدير المساعد للشراكات الرقمية في «بيور هيلث»: «نسعى إلى جعل الرعاية الصحية في متناول الجميع، إذ لم يتمكن أحد حتى الآن من سد الفجوة بين الرعاية الصحية من منظور سريري وبين جانب اللياقة والعافية الذي نعيشه يومياً».

وأضاف: «سنطلق هذا الشهر خدمة جمع عينات الدم من المنزل، مما يتيح إجراء فحوص الدم الخاصة بالصحة من أي مكان في الإمارات، وستصل النتائج مباشرة إلى التطبيق مرفقة بتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي - على سبيل المثال، إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً قليلاً، سنقدّم اقتراحات غذائية وحركية مناسبة».



100 جلسة علاجية لمرضى الزهايمر حتى نهاية العام

تعتزم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تنفيذ 100 جلسة علاجية لمرضى الزهايمر مع نهاية العام الجاري، ضمن مشروعها النوعي «الذكريات الاصطناعية»، الذي أطلقته بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مايو الماضي. وأوضحت علياء خوري، الاختصاصية النفسية في مستشفى الأمل للصحة النفسية، خلال مشاركة المؤسسة في معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية الذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء، أن المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة ويشكل إنجازاً إماراتياً يدعم الرفاه العاطفي والوظائف الإدراكية لمرضى الزهايمر، مشيرة إلى أن التقنية المعتمدة تعمل على إعادة تشكيل الذكريات المفقودة وتصميم صور واقعية تُعيد للمرضى تجربة لحظات عايشوها وأخذت بالتلاشي مع الزمن. وأفادت أن المشروع يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدمج المعلومات المقدمة من المريض أو ذويه ضمن خطة علاج نفسي تستهدف اضطرابات الذاكرة في بيئة داعمة ومحفزة. وتعتمد آلية العمل على إنشاء نماذج رقمية للذكريات الشخصية من خلال أداة ذكاء اصطناعي محلية مدرّبة على مراجع خاصة بدولة الإمارات. وذكرت أن المؤسسة باشرت تطبيق المشروع منذ مايو الماضي على نحو تجريبي، حيث تم تنفيذ 20 جلسة مخصصة لكبار السن، وخلال هذه الجلسات، يعمل الاختصاصيون النفسيون على تحفيز المرضى لاسترجاع ذكرياتهم، ثم إعادة تشكيلها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى 100 جلسة بنهاية العام الجاري. ولفتت إلى أن مستشفى الأمل للصحة النفسية يتولى حالياً تنفيذ المشروع بالتعاون مع الاختصاصيات النفسيات، مع قياس أثره بشكل متواصل لضمان تطويره وتحقيق فاعلية أكبر على صعيد تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم.