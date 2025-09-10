الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تطلق برنامج أجيال

«إسلامية دبي» تطلق برنامج أجيال
11 سبتمبر 2025 01:58

دبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جهودها التوعوية والتثقيفية بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «أجيال» 2026/2025، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وذلك تماشياً مع عام المجتمع وتحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، حيث يستهدف البرنامج فئات واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وأولياء الأمور، والهيئات التدريسية، تعزيزاً للقيم الإسلامية والهوية الوطنية.
يشهد الموسم الثاني توسع التجربة لتشمل المدارس الحكومية إلى جانب المدارس الخاصة، حيث ستكون الانطلاقة الأولى مع 15 مدرسة حكومية.
وأشار أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، إلى أن إطلاق الموسم الثاني من برنامج «أجيال» يأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز رسالتها التوعوية في المجتمع المدرسي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء جيل متوازن يعتز بقيمه الإسلامية وهويته الوطنية، موضحاً أن النتائج الإيجابية والتجاوب الكبير الذي شهده الموسم الأول شكّلا دافعاً لتوسيع نطاق البرنامج، ليشمل مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث ستكون الانطلاقة مع 15 مدرسة حكومية. 

 

أخبار ذات صلة
معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية يختتم أعمال نسخته الأولى بدبي
9 ضوابط في تدريس «العربية» و«الإسلامية» و«الاجتماعية» برياض الأطفال الخاصة
إسلامية دبي
دبي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
وزارة التربية والتعليم
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©