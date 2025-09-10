«إسلامية دبي» تطلق برنامج أجيال

دبي (الاتحاد)



تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جهودها التوعوية والتثقيفية بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «أجيال» 2026/2025، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وذلك تماشياً مع عام المجتمع وتحت مظلة مبادرة «غراس الخير»، حيث يستهدف البرنامج فئات واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وأولياء الأمور، والهيئات التدريسية، تعزيزاً للقيم الإسلامية والهوية الوطنية.

يشهد الموسم الثاني توسع التجربة لتشمل المدارس الحكومية إلى جانب المدارس الخاصة، حيث ستكون الانطلاقة الأولى مع 15 مدرسة حكومية.

وأشار أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، إلى أن إطلاق الموسم الثاني من برنامج «أجيال» يأتي في إطار التزام الدائرة بتعزيز رسالتها التوعوية في المجتمع المدرسي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء جيل متوازن يعتز بقيمه الإسلامية وهويته الوطنية، موضحاً أن النتائج الإيجابية والتجاوب الكبير الذي شهده الموسم الأول شكّلا دافعاً لتوسيع نطاق البرنامج، ليشمل مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث ستكون الانطلاقة مع 15 مدرسة حكومية.