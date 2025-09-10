الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمر الدرعي يتفقد عدداً من مساجد الفجيرة

عمر الدرعي خلال جولته في أحد المساجد (من المصدر)
11 سبتمبر 2025 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن «الهيئة» تولي اهتماماً كبيراً بالمساجد ورسالتها وعمارتها والعناية بها، باعتبارها منابر إشعاع علمي وثقافي وملتقيات حضارية، تجسّد أسمى معاني الألفة والتعاون والتسامح بين أفراد المجتمع.
وأشاد معاليه بالدعم والرعاية التي تحظى بها بيوت الله و«الهيئة» من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة وولي عهده الأمين.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها معاليه لعدد من المساجد في إمارة الفجيرة، يرافقه عدد من المسؤولين في «الهيئة»، حيث شدد على ضرورة متابعة احتياجات المساجد، وتوفير متطلباتها على وجه السرعة، والعمل على تذليل الصعاب والتعامل الإيجابي مع مختلف التحديات بمهنية وكفاءة واقتدار.
كما عقد معاليه اجتماعاً موسعاً مع مديري الفروع بحضور أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، تمت خلاله مناقشة آلية سير العمل في «الهيئة»، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأداء، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة الإدارية، بما يتيح تمكين أفراد المجتمع من الحصول على خدمات «الهيئة» بسهولة.
من جانبه، استعرض مدير عام «الهيئة» أبرز إنجازات «الهيئة» وخططها بشأن بناء وصيانة وإدارة المساجد برؤى تتخذ من الاستدامة هدفاً رئيساً.

