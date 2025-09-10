أحمد بن سعيد يفتتح مركز الابتكار والتكنولوجيا في «دبي الصحية»

دبي (وام)



افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، والذي يهدف إلى جمع الكفاءات العلمية والأبحاث والتقنيات الحديثة في منصة متكاملة تُسهم في تصميم مستقبل الرعاية الصحية، وتطوير حلول ترتقي بصحة الإنسان، وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة «دبي الصحية»، الذي عُقد برئاسة سموه، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال الاجتماع، عن كل الشكر والتقدير للدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، على جهوده في المجلس خلال الفترة الماضية، ولإسهاماته البنّاءة في تأسيس أول نظام صحي أكاديمي في دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، أبرز إنجازات «دبي الصحية»، ومستجدات عدد من المشاريع الجديدة الرامية إلى تحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في الإمارة. وفي مستهل الاجتماع، ثمّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جهود أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، ودورهم الفاعل في تطوير القطاع الصحي، بما يواكب تطلعات دبي نحو منظومة صحية مستدامة. وقال سموه: «نمضي بخُطى واثقة نحو مستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية».