الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن سعيد يفتتح مركز الابتكار والتكنولوجيا في «دبي الصحية»

أحمد بن سعيد خلال افتتاح المركز (وام)
11 سبتمبر 2025 01:58

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، مركز الابتكار والتكنولوجيا في دبي الصحية، والذي يهدف إلى جمع الكفاءات العلمية والأبحاث والتقنيات الحديثة في منصة متكاملة تُسهم في تصميم مستقبل الرعاية الصحية، وتطوير حلول ترتقي بصحة الإنسان، وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة «دبي الصحية»، الذي عُقد برئاسة سموه، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال الاجتماع، عن كل الشكر والتقدير للدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، على جهوده في المجلس خلال الفترة الماضية، ولإسهاماته البنّاءة في تأسيس أول نظام صحي أكاديمي في دبي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، أبرز إنجازات «دبي الصحية»، ومستجدات عدد من المشاريع الجديدة الرامية إلى تحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في الإمارة. وفي مستهل الاجتماع، ثمّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جهود أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، ودورهم الفاعل في تطوير القطاع الصحي، بما يواكب تطلعات دبي نحو منظومة صحية مستدامة. وقال سموه: «نمضي بخُطى واثقة نحو مستقبل أساسه الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية». 

أخبار ذات صلة
معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية يختتم أعمال نسخته الأولى بدبي
«إسلامية دبي» تطلق برنامج أجيال
أحمد بن سعيد
دبي
دبي الصحية
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©