علوم الدار

«قمة الأثر المجتمعي» و«خلوة الأثر» في نوفمبر المقبل

11 سبتمبر 2025 01:58

دبي (وام)

ناقش مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، خلال الاجتماع السنوي الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الأمناء، آخر مستجدات تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وآليات جديدة لتفعيل أطر العمل المشترك، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والنفع العام والقطاع الرابع، بما يسهم في ترسيخ معايير المسؤولية المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتم خلال الاجتماع، الإعلان عن اعتزام المجلس عقد فعاليتين لمبادرتين استراتيجيتين، وهما «قمة الأثر المجتمعي» و«خلوة الأثر» في شهر نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات وصناع القرار والمختصين في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة. وستركز «خلوة الأثر» على مناقشة مجموعة من التحديات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها، بحضور عدد من الوزارات الاتحادية، ومنها التربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والثقافة، بجانب كوكبة من المختصين في المجالات ذاتها من القطاعين الخاص.

