الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد بن راشد يصدر قانوناً ينظم المشتريات والعقود في حكومة عجمان

حميد بن راشد يصدر قانوناً ينظم المشتريات والعقود في حكومة عجمان
11 سبتمبر 2025 01:58

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن المشتريات والعقود وإدارة المخازن في حكومة عجمان، وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز الحوكمة المالية وتطوير أنظمتها الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية.
 ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم عمليات الشراء وإبرام العقود والتصرف في الأصول الحكومية، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى المحافظة على الأصول الحكومية وإدارتها بكفاءة وفعالية، كما يرسّخ القانون مبادئ النزاهة والعلانية والحوكمة الرشيدة في جميع مراحل التعاقدات الحكومية.
وتشمل أحكام القانون توحيد قواعد وإجراءات الشراء وإدارة المخازن في الجهات الحكومية، وتفعيل نظام المشتريات الإلكتروني لتعزيز سهولة الاستخدام وضمان سرية وموثوقية الإجراءات، إلى جانب وضع آليات دقيقة لتقييم العروض والترسية وإبرام العقود وتنفيذها، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
كما نصّ القانون، الذي يعمل به بعد 30 يوماً من إصداره، على التزام الجهات الحكومية بخطط مشتريات سنوية، وضرورة اعتماد المشتريات المستدامة التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو التحول الذكي ودعم مبادرات الاستدامة.
 وأكدت حكومة عجمان أن إصدار هذا القانون يمثل خطوة نوعية في تطوير المنظومة المالية والإدارية، ويعكس حرص القيادة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الشفافية والحوكمة وترشيد الإنفاق، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي.

أخبار ذات صلة
بورجيس يقود دفاع «الراقي» بـ«معنويات المونديال»
1000مقابلة وظيفية في ختام اليوم المفتوح للتوظيف بعجمان
حميد بن راشد النعيمي
عجمان
حاكم عجمان
حكومة عجمان
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©