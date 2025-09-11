مجلس الإمارات للجينوم يطلق سلسلة "حوار الجينوم الإماراتي"

أعلن مجلس الإمارات للجينوم عن إطلاق سلسلة ورش عمل بعنوان "حوار الجينوم الإماراتي"، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الجينوم الوطنية.

وتركز المبادرة، على برامج الجينوم ذات الأولوية والتي تسهم بشكل فعال في الحد من الأمراض الوراثية والمزمنة، وتدعم أجندة الرعاية الصحية الشخصية في الدولة.

واستضافت مؤسسة دبي الصحية في حرم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي أولى ورش هذه السلسلة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، بمشاركة عدد من الجهات التنظيمية والشركاء في القطاع الصحي، شملت: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وM42.

وسلطت الورشة الأولى الضوء على برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج، والذي دخل حيز التنفيذ على مستوى الدولة بتاريخ 1 يناير 2025 تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين.

وأسهم برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج منذ دخوله حيز التنفيذ في توفير الدعم 8,987 زوجاً، استناداً إلى فحوصات دقيقة شملت 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 مرضاً وراثياً، كما تم توفير جلسات استشارية جينية شخصية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم عوامل خطر محتملة، بهدف مساعدتهم في تقييم الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة في مجال التخطيط الأسري.

وناقشت الورشة النجاحات والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى آفاق تطويره والارتقاء بجودة خدمات الفحص الجيني في الدولة، مع التركيز على الأثر الإيجابي على الصحة العامة والوقاية الاستباقية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "حوار الجينوم الإماراتي" تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للجينوم، التي تهدف إلى وضع منظومة تنظيمية متكاملة لدعم تطوير وتنفيذ برامج الجينوم، بما يسهم في إحداث تحوّل نوعي في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين الصحة العامة وجودة حياة المجتمع في دولة الإمارات.