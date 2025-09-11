الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس الإمارات للجينوم يطلق سلسلة "حوار الجينوم الإماراتي"

مجلس الإمارات للجينوم يطلق سلسلة "حوار الجينوم الإماراتي"
11 سبتمبر 2025 11:35

أعلن مجلس الإمارات للجينوم عن إطلاق سلسلة ورش عمل بعنوان "حوار الجينوم الإماراتي"، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الجينوم الوطنية.
وتركز المبادرة، على برامج الجينوم ذات الأولوية والتي تسهم بشكل فعال في الحد من الأمراض الوراثية والمزمنة، وتدعم أجندة الرعاية الصحية الشخصية في الدولة.
واستضافت مؤسسة دبي الصحية في حرم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي أولى ورش هذه السلسلة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، بمشاركة عدد من الجهات التنظيمية والشركاء في القطاع الصحي، شملت: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وM42.
وسلطت الورشة الأولى الضوء على برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج، والذي دخل حيز التنفيذ على مستوى الدولة بتاريخ 1 يناير 2025 تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين.
وأسهم برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج منذ دخوله حيز التنفيذ في توفير الدعم 8,987 زوجاً، استناداً إلى فحوصات دقيقة شملت 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 مرضاً وراثياً، كما تم توفير جلسات استشارية جينية شخصية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم عوامل خطر محتملة، بهدف مساعدتهم في تقييم الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة في مجال التخطيط الأسري.
وناقشت الورشة النجاحات والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى آفاق تطويره والارتقاء بجودة خدمات الفحص الجيني في الدولة، مع التركيز على الأثر الإيجابي على الصحة العامة والوقاية الاستباقية.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "حوار الجينوم الإماراتي" تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للجينوم، التي تهدف إلى وضع منظومة تنظيمية متكاملة لدعم تطوير وتنفيذ برامج الجينوم، بما يسهم في إحداث تحوّل نوعي في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين الصحة العامة وجودة حياة المجتمع في دولة الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
علم الجينوم
الجينوم الإماراتي
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©