الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للتراث

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للتراث
11 سبتمبر 2025 16:45

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للتراث، برئاسة معالي فارس خلف المزروعي، رئيس الهيئة.
واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على المشاريع والمبادرات التراثية الاستراتيجية التي تُنفِّذها الهيئة في منطقة العين؛ بهدف صون موروث المنطقة التاريخي العريق، وتطوير البنية التحتية الداعمة للأنشطة التراثية والتقليدية، إسهاماً في الحفاظ على الهوية الوطنية، وضمان نقل القيم والتقاليد الأصيلة إلى الأجيال المقبلة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استقبلنا وفد هيئة أبوظبي للتراث واطلعنا منه على مشاريع الهيئة في منطقة العين. تطوير المرافق والبنية التحتية المرتبطة بالتراث والتقاليد الإماراتية العريقة، يعزز الهوية الوطنية والترابط المجتمعي، ويساهم في ترسيخ ارتباط الشباب بتاريخهم وبقيم مجتمعهم الأصيلة».
وأشاد سموّه، في مستهل اللقاء، بالجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير المشاريع والمرافق التراثية في منطقة العين، ودورها في الحفاظ على التراث والسنع الإماراتي، من خلال التوعية المجتمعية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات التي تسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بتاريخها، وتُرسِّخ مكانة منطقة العين كوجهة رائدة على جميع المستويات.  
وشدَّد سموّه على أهمية المضي قُدُماً في تنفيذ المشاريع التراثية وإطلاق المبادرات المجتمعية المبتكرة التي توفر لسكان منطقة العين مختلف الأنشطة التراثية والتقليدية، بما يعزز حضور التراث في حياتهم، ويثري معرفتهم بمختلف جوانب تاريخهم العريق ومكوناته الثقافية الثرية.  
وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن مشاريع ومبادرات هيئة أبوظبي للتراث تُعد ركيزة أساسية في تعريف الأجيال بأهمية التراث ودوره المحوري في الحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه، بما ينسجم مع توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى صون الموروث الثقافي، وترسيخ مكانة القيم الإماراتية الأصيلة في المجتمع.  
ومن جانبه، أعرب معالي فارس خلف المزروعي عن شكره وتقديره للدعم الذي توليه القيادة الحكيمة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لمشاريع وخطط الهيئة في منطقة العين، مؤكِّداً معاليه التزام الهيئة الراسخ بمواصلة تنفيذ مبادراتها وبرامجها، بما يسهم في استدامة الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.
حضر اللقاء.. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة؛ وعدد من المسؤولين في الهيئة.

أخبار ذات صلة
خالد بن حميد يفتتح 3 أندية مدرسية لتعليم الشطرنج
«سفينة المساعدات الإماراتية» تبحر محملة بـ 2500 طن من المساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©