علوم الدار

حمدان بن محمد يزور معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة

حمدان بن محمد يزور معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة
11 سبتمبر 2025 17:35

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2025»، المتخصص في مجال معدات الصيد ولوازم الصقّارة والتجهيزات المرتبطة برياضة القنص، وذلك على هامش زيارة سموّه إلى الدوحة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بزيارة معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة، وما يقدمه من ابتكارات وأنشطة ثقافية تجسد اعتزاز أهل الخليج بتراثنا الأصيل وموروثنا المشترك».
وأضاف سموه: «كل الشكر لقطر، ولأميرها، ولأهلها الأعزاء على كرم الضيافة المعهود.. نسأل الله أن يحفظ قطر أيقونةً للشموخ ومنارةً للتقدم، ونحن في دولة الإمارات نقف مع قطر ومع أهلها الكرام فهم منا ونحن منهم».
وتفقّد سموّه، يرافقه سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جانباً من المعرض الدولي، حيث اطلع سموّه على ما تقدمه نخبة من الشركات العالمية والمؤسسات القطرية الرائدة، عبر النسخة التاسعة للمعرض، من أحدث التقنيات والابتكارات ومنتجات الحرف اليدوية المرتبطة بالصيد والقنص والتخييم.

واستمع سموّه إلى شرح حول ما يضمه الحدث من فعاليات وأنشطة ثقافية تحتفي بتراث الصيد والقنص، والذي يعد من أهم ملامح الثقافة الخليجية وتراثها المجتمعي الأصيل. 
وشاهد سموّه خلال الزيارة جانباً من معروضات سوق الطيور الذي يضم نخبة من أفضل الصقور التي تنتجها المزارع القطرية، وجناح مستشفى سوق واقف للصقور، وهو من أهم المستشفيات المتخصصة المعروفة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الصقور في قطر.

وقد أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على المعرض وفكرته التي تحتفي بجانب مهم من جوانب الثقافة الخليجية المرتبط بالصحراء والرياضات الصحراوية، منوهاً بقيمة الحدث كملتقى يسهم في إحياء عادات وتقاليد يتشارك أهل الخليج في الاحتفاء بها، ونوه بأثر المعرض في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بموروثهم المجتمعي العريق وكذلك أثره على الصعيد الاقتصادي بما يوفره من فرص استثمارية وشراكات استراتيجية في المجالات ذات الصلة، لاسيما ما يتعلق بأدوات الصيد ومستلزمات القنص وتقنيات العناية بالصقور، وأعرب عن أمنياته للمعرض والقائمين عليه بمزيد من التميز والنجاح.

المصدر: وام
