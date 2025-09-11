الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
علوم الدار

الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر وتؤكد تضامنها الكامل معها

11 سبتمبر 2025 18:03

 أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر الشقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك.
وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.

