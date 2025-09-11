الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب يُطلق «بوليفارد الطيران الخاص»

مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب يُطلق «بوليفارد الطيران الخاص»
11 سبتمبر 2025 18:19

 أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن إطلاق "بوليفارد الطيران الخاص"، استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، وبهدف استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.
يقع المشروع بجوار مبنى الطيران الخاص الذي يشهد نمواً متسارعاً في حركة الطيران الخاص ويبلغ طول «البوليفارد» 769 متراً، ويضم 16 مبنىً بمرافق ومتاجر حديثة وبمساحة تطوير تصل إلى 204,000 متر مربع، كما يوفّر فرصاً استثنائية للشركات العالميّة التي تسعى إلى ترسيخ حضورها والتوسّع في المنطقة، ليكون بذلك إضافة نوعيّة ضمن منظومة الطيران المتكاملة التي يقدّمها مشروع محمد بن راشد للطيران، ومن المقرر تسليم المشروع على مراحل بدءاً من عام 2026.
وقد انطلقت أعمال البناء في مبنى "Aviation One"، والذي من المتوقع أن يكون عنواناً للشركات الرائدة في عالم الطيران والشركات الداعمة للقطاع، ويتميز بتصميم معماري حديث ومساحات عملية، في انعكاس لرؤية مشروع محمد بن راشد للطيران القائمة على الابتكار والتميز.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكّل قطاع الطيران أحد الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، ويعكس الطلب المتنامي على خدمات الطيران في الإمارة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويجسّد المنظومة المتطورة في مشروع محمد بن راشد للطيران التي تفوق توقعات صناعة الطيران، ومع تقدم الأعمال في مطار آل مكتوم الدولي، ستواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في الطيران، واستقطاب كبرى الشركات، ووضع معايير جديدة للقطاع».
وأضاف سموه أن بوليفارد الطيران الخاص إضافة مهمة للمرافق والخدمات في مشروع محمد بن راشد للطيران ويفتح آفاقاً جديدة أمام شركات الطيران الرائدة والعلامات التجاريّة الفاخرة للنمو والازدهار، ويعزز مكانة دبي وجهة مفضلة للشركات ومساهماً رئيسياً في قطاع الطيران العالمي.

أخبار ذات صلة
إطلاق مجمع «خدمة صيانة الطائرات» في مشروع «محمد بن راشد للطيران»
المصدر: وام
محمد بن راشد للطيران
مشروع محمد بن راشد للطيران
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©