الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية: الروبوتات لا تنافس البشر بل تحسن حياتهم

المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية: الروبوتات لا تنافس البشر بل تحسن حياتهم
11 سبتمبر 2025 18:21

أكد خبير وأكاديمي بمجال الروبوتات وعلوم الحاسوب أن مستقبل هذا القطاع يتجه نحو تعزيز الشراكة بين الإنسان والآلة، موضحاً أن الروبوتات لم تعد مقتصرة على خطوط التصنيع، بل باتت تتجه وتدخل إلى التطبيقات الطبية والخدمية والبيئية التي تسهم في تحسين حياة الإنسان وحمايته.
وقال البروفيسور أسامة خطيب، خبير الروبوتات وأستاذ علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد، ورئيس المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية في تصريح لـ "وام" على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، إن الروبوتات بدأت أولاً في قطاع الصناعة حيث كانت تقوم بمهام متكررة بديلاً عن العمال، إلا أن التحدي الحقيقي ظهر مع الانتقال إلى العالم الواقعي الأكثر تعقيداً، وهو ما يتطلب تطويراً هائلاً في المستشعرات والقدرات الحسية والاستدلالية.
وأضاف أنه في الصناعة يبرمج الروبوت مسبقاً، لكن في الحياة الواقعية يحتاج إلى أن يشعر ويستجيب ويتخذ قرارات ذاتية.
وأشار إلى أن الروبوتات المستقبلية لن تكون بديلاً عن البشر، بل شريكاً لهم، مؤكداً أن الروبوت يحتاج الإنسان كما يحتاج الإنسان الروبوت.
وأبدى تفاؤله بمستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تقاطع قوة الحوسبة الحديثة، وتطور المواد الجديدة، ونضج العلوم المرتبطة بالروبوتات، سيجعل من الممكن تقديم حلول عملية وفعّالة لخدمة الإنسان وتعزيز رفاهيته.

أخبار ذات صلة
مؤتمر «التنبؤ بالطقس» يختتم أعماله في أبوظبي
«التنبؤ بالطقس» يناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في البيانات البيئية
المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©