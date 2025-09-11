الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
11 سبتمبر 2025 18:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10  إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 04:36، والجزر الأول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 22:29.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04 والمد الثاني عند الساعة 01:48، والجزر الأول عند الساعة  18:56 والجزر الثاني عند الساعة 15:07.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                    42 30 85 20
دبي                         39 30 75 35
الشارقة                    41 31 75 30
عجمان                    41 30 70 40
أم القيوين                 39 31 70 30
رأس الخيمة             39 31 65 35
الفجيرة                   34 30 80 45
العـين                     41 31 60 20
ليوا                        45 29 90 25
الرويس                   41 32 80 35
السلع                       43 33 80 35
دلـمـا                        39 33 80 40
طنب الكبرى / الصغرى 33 32 80 45
أبو موسى                   34 31 80 40.

أخبار ذات صلة
مؤتمر «التنبؤ بالطقس» يختتم أعماله في أبوظبي
22.7 أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات
المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
انخفاض درجات الحرارة
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
