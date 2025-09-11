الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«سفينة المساعدات الإماراتية» تبحر محملة بـ 2500 طن من المساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني

«سفينة المساعدات الإماراتية» المتوجهة إلى أفغانستان
11 سبتمبر 2025 20:14

أبحرت اليوم سفينة المساعدات الإماراتية متوجهة إلى ميناء جوادر في باكستان وذلك استعداداً لنقلها براً إلى أفغانستان لإغاثة الشعب الأفغاني.
تحتوي السفينة على 2500 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

يأتي ذلك في إطار الجسر الإغاثي من دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الصديق عقب الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أنه تم تجهيز السفينة بالتعاون مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لأفغانستان.

تأتي سفينة المساعدات الإماراتية في إطار الحرص على تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للشعب الأفغاني الصديق، ومساعدته على تجاوز تداعيات هذه الظروف الاستثنائية والعمل على تلبية احتياجاته الأساسية.

يعكس هذا الدعم الإنساني القيم النبيلة التي تتبناها دولة الإمارات، والرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الأزمات الإنسانية، والتزامها بدعم جهود الإغاثة في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وام
