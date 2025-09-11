الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة عائشة محمد خلف

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة عائشة محمد خلف
11 سبتمبر 2025 20:48

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عقب صلاة المغرب اليوم، صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان، على جثمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة عائشة محمد خلف، والدة الشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، التي وافتها المنية اليوم.

أخبار ذات صلة
حميد بن راشد يصدر قانوناً ينظم المشتريات والعقود في حكومة عجمان
حميد بن راشد: الإمارات تضع صحة المواطن والمقيم على رأس الأولويات

وأدى الصلاة، إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ سلطان بن راشد النعيمي.
كما أدى الصلاة الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.
وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والمعزون واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر السلوان.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
صلاة الجنازة
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©