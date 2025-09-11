وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك

التقى وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومبعوث وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية إلى إقليم كردستان العراق، فخامة مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفخامة نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ودولة رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني، ومعالي قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، خلال الزيارة التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق إلى كردستان العراق، وذلك في الفترة من 10 - 11 سبتمبر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تنمية العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق عموما، وإقليم كردستان على وجه الخصوص وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

ونقل معالي الهاجري، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وفخامة رئيس إقليم كردستان العراق ودولة رئيس حكومة الإقليم، وتمنياتهم إلى جمهورية العراق وإقليم كردستان بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبهم، حمل فخامة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وفخامة رئيس إقليم كردستان العراق ودولة رئيس حكومة الإقليم، معالي الهاجري تحياتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وعبر فخامة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وفخامة رئيس إقليم كردستان العراق ودولة رئيس حكومة الإقليم، عن ترحيبهم بهذه الزيارة التي تجسد حرص الجانبين على توطيد الأواصر وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

كما التقى الوفد الذي ضمّ ممثلين عن: وزارة الخارجية، ووزارة التجارة الخارجية، ومؤسسة «ألف»، مع كل من معالي سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ومعالي أوميد صباح وزير ديوان رئاسة الإقليم، ومعالي محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار، ومعالي ساسان عوني وزير البلديات والسياحة، والسيد أوميد خوشناو، محافظ أربيل، والسيد عزيز أحمد نائب مدير مكتب رئيس حكومة الإقليم.

وحضر الوفد طاولة مستديرة نظّمها مجلس وزراء الإقليم بحضور عدد من كبار المسؤولين للتعريف بإقليم كردستان، كما عقد اجتماعاً مع مؤسسة كردستان.

وتخلّلت الزيارة جولة في أهم المواقع الأثرية في المنطقة والمدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وأشاد معالي الهاجري بالنهضة العمرانية والتقدّم الملحوظ الذي يشهده إقليم كردستان العراق في مختلف القطاعات، مؤكدا عمق الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.