الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك

وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
12 سبتمبر 2025 00:43

التقى وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومبعوث وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية إلى إقليم كردستان العراق، فخامة مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفخامة نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ودولة رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني، ومعالي قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، خلال الزيارة التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق إلى كردستان العراق، وذلك في الفترة من 10 - 11 سبتمبر.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تنمية العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق عموما، وإقليم كردستان على وجه الخصوص وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
ونقل معالي الهاجري، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وفخامة رئيس إقليم كردستان العراق ودولة رئيس حكومة الإقليم، وتمنياتهم إلى جمهورية العراق وإقليم كردستان بمزيد من التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
النصر.. «زلزال الخمسة»!
قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في كردستان العراق

من جانبهم، حمل فخامة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وفخامة رئيس إقليم كردستان العراق ودولة رئيس حكومة الإقليم، معالي الهاجري تحياتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.
وعبر فخامة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وفخامة رئيس إقليم كردستان العراق ودولة رئيس حكومة الإقليم، عن ترحيبهم بهذه الزيارة التي تجسد حرص الجانبين على توطيد الأواصر وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

كما التقى الوفد الذي ضمّ ممثلين عن: وزارة الخارجية، ووزارة التجارة الخارجية، ومؤسسة «ألف»، مع كل من معالي سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ومعالي أوميد صباح وزير ديوان رئاسة الإقليم، ومعالي محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار، ومعالي ساسان عوني وزير البلديات والسياحة، والسيد أوميد خوشناو، محافظ أربيل، والسيد عزيز أحمد نائب مدير مكتب رئيس حكومة الإقليم.
وحضر الوفد طاولة مستديرة نظّمها مجلس وزراء الإقليم بحضور عدد من كبار المسؤولين للتعريف بإقليم كردستان، كما عقد اجتماعاً مع مؤسسة كردستان.
وتخلّلت الزيارة جولة في أهم المواقع الأثرية في المنطقة والمدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
وأشاد معالي الهاجري بالنهضة العمرانية والتقدّم الملحوظ الذي يشهده إقليم كردستان العراق في مختلف القطاعات، مؤكدا عمق الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

المصدر: وام
وفد إماراتي
إقليم كردستان العراق
التعاون
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©