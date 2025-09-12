"شرطة دبي" تحجز مركبة قام سائقها بالانحراف عن المسار بطريقة خطرة

أكدت شرطة دبي حجزها مركبة قام سائقها بالانحراف عن المسار بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.



ودعت شرطة دبي، إلى ضرورة التركيز على الطريق وتجنب المشتتات أثناء القيادة والتحقق من المرايا الجانبية وإعطاء الإشارة قبل تغيير المسار لتفادي الحوادث.وفق الحساب الرسمي لشرطة دبي على منصة إكس.

