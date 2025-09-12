السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"شرطة دبي" تحجز مركبة قام سائقها بالانحراف عن المسار بطريقة خطرة

"شرطة دبي" تحجز مركبة بسبب انحرافها الخطير عن مسارها
12 سبتمبر 2025 12:01

أكدت شرطة دبي حجزها مركبة قام سائقها بالانحراف عن المسار بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

 ودعت شرطة دبي، إلى ضرورة التركيز على الطريق وتجنب المشتتات أثناء القيادة والتحقق من المرايا الجانبية وإعطاء الإشارة قبل تغيير المسار لتفادي الحوادث.وفق الحساب الرسمي لشرطة دبي على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
