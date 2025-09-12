السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المرر يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا

المرر يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا
12 سبتمبر 2025 12:17

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، والذي عقد أمس "الخميس" في مدينة سوتشي الروسية برئاسة معالي سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومعالي عبدلله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وبحضور أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ورؤساء الوفود، ومعالي الأمين العام للمجلس.وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، واستمرار الحوار وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

 

المصدر: وام
روسيا
مجلس التعاون الخليجي
الإمارات
خليفة شاهين المرر
