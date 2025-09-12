السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أنور قرقاش: التلاحم الخليجي نهـج راسخ واجهنـا به أزمات كبرى

أنور قرقاش
12 سبتمبر 2025 12:12

أبوظبي (الاتحاد)
أكد  معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التلاحم الخليجي  في مواجهة الأزمات الكبرى نهج راسخ في المنطقة، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة.
وقال معاليه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس، إن «التلاحم الخليجي نهج راسخ واجهنا به أزمات كبرى بروح جماعية وإدراك مشترك للخطر. والعدوان الإسرائيلي على قطر الشقيقة يؤكد صعوبة البيئة الإقليمية الراهنة». 
وأضاف معاليه: «تأتي جولة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الخليجية بقناعة راسخة تجاه تعزيز التنسيق والتعاون، وترسيخاً لمفهوم المصير المشترك».

