السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد بن راشد: خدمة القرآن الكريم ورعاية النشء نهج راسخ في عجمان

حميد بن راشد: خدمة القرآن الكريم ورعاية النشء نهج راسخ في عجمان
12 سبتمبر 2025 12:23

عجمان (وام)
 اطّلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على تقرير نتائج النشاط الصيفي الثالث عشر لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، الذي نظمه المركز على مدى 24 يوماً، بمشاركة 550 طالباً وطالبة، توزعوا على 29 حلقة قرآنية، بمجموع 94 ساعة تدريسية.
وأكّد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أنّ رعاية النشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتعلّم تلاوته وتدبر معانيه، يعد نهجاً راسخاً في إمارة عجمان، لما له من أثر كبير في غرس القيم الإسلامية الأصيلة، وترسيخ التربية الصالحة في نفوس الأجيال.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمجلسه في الديوان الأميري، حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، الذي قدّم لسموه شرحاً مفصلاً حول أنشطة ودورات البرنامج الصيفي للعام الجاري.
وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إنّ دعم مراكز تحفيظ القرآن وبرامجها، يعدّ من أولويات الإمارة، انطلاقاً من حرصها على تخريج أجيال حافظة لكتاب الله، متمسكة بتعاليمه، وتكون قدوة في السلوك والمعاملة.
وشدد سموه، على أنّ إمارة عجمان ماضية في توفير مختلف الإمكانات والموارد لتطوير برامج مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، بما يضمن توسيع أنشطته وزيادة أعداد المستفيدين من مختلف الأعمار والفئات.

أخبار ذات صلة
عجمان يتذوق طعم «الفوز الأول»
حميد بن راشد ناعياً خانصاحب: كان مثالاً في العطاء وسيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن

الحضور 


حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين.

حميد بن راشد النعيمي
عجمان
آخر الأخبار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
علوم الدار
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©