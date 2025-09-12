«الإمارات للإفتاء» ينظم ورشة حول الأدلة التنظيمية للفتاوى

أبوظبي (وام)



ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أول أمس، خلال ورشة عمل بعنوان «إعداد السياسات واللوائح المتعلقة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة»، عقدت برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، مجموعة من السياسات واللوائح التنظيمية التي يعمل المجلس على تطويرها، تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن المجلس، والذي نص على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الفتاوى العامة في الدولة والجهة المنظمة للفتوى الخاصة.



واستعرضت الورشة أبرز المحاور المرتبطة بالسياسات التي حددها القانون الاتحادي، والتي تهدف إلى ضبط عملية الإفتاء المؤسسي في الدولة، وتوحيد الإجراءات والمعايير الخاصة بممارسته، إلى جانب وضع أطر مرجعية للكوادر الإفتائية لضمان جودة المحتوى الإفتائي والارتقاء بالكفاءة العلمية والمهنية. وتأتي الورشة في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس، الهادفة إلى بناء نموذج حضاري لحوكمة الإفتاء الشرعي، يجمع بين تعاليم الدين الحنيف وإرثه الفقهي وبين متطلبات العصر الحديث، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لقيم التسامح والتعايش وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، في كلمته الافتتاحية، أن صدور القانون الاتحادي يمثل محطة مهمة في مسيرة مأسسة الفتوى في الدولة، حيث أوضح اختصاصات المجلس وأناط به مهمة ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها.

وأشار إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل والتدريب، وضرورة الاستعداد لمواكبة التحديات والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وضمان التوازن بين سرعة إصدار الفتوى ودقة ضوابطها في القضايا المستجدة.



