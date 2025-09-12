السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» ينظم المنتدى السنوي الخامس للإسلام السياسي الثلاثاء المقبل

«تريندز» ينظم المنتدى السنوي الخامس للإسلام السياسي الثلاثاء المقبل
12 سبتمبر 2025 13:04

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الثلاثاء 16 المقبل، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي، تحت عنوان: «مشتركات العنف: مقاربات حديثة لأنماط التطرّف المؤدلج».
وقال الباحث حمد الحوسني مدير إدارة الإسلام السياسي في المركز في بيان صحفي عقد بمقر تريندز، إن المؤتمر 
يشهد حفل الإعلان عن الفائز بجائزة تريندز العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وصرّح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، قائلاً: «إن المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تصاعداً لتيارات التطرف المؤدلج، التي باتت تشكل تهديداً مشتركاً للأمن والاستقرار الدوليين، بغض النظر عن خلفياتها الدينية أو القومية أو الأيديولوجية. ومن هنا، فإن مركز تريندز يسعى من خلال هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على المشترك بين هذه التيارات، والكشف عن الآليات التي تجعل العنف لغة جامعة لها رغم اختلاف مرجعياتها».

