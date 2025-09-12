محمد الشرقي يشهد انطلاق مهرجان البدر

الفجيرة (وام)



أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية استذكار قيم السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعزيزها في نفوس الأجيال، اهتداءً بنهجه، وترسيخاً لسيرته العطرة. جاء ذلك خلال حضور سموّه انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البدر 2025، الذي يُقام تحت رعاية سموه تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، في مركز الفجيرة الإبداعي، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة.



وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي تُوليه إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة، والأخلاق الحميدة، وتعزيز التواصل بين شعوب العالم والقيم الإنسانية المشتركة ومفاهيم التسامح والتعايش، انطلاقاً من مبادئ الإسلام، واستذكاراً لمواقف السيرة النبوية العظيمة. وتجوّل سموّه، في المعارض المصاحبة للمهرجان، وهي معرض البدر، ووهج المقامات، والبُردة، حيث اطّلع سموه على مجموعةٍ متنوعة من الأعمال الفنية للمشاركين تبرز جماليات السيرة النبوية الشريفة. والتقى سموه، أمس، الفائزين في الدورة الأولى لمنحة البدر، والمشاركين، والضيوف من الفنانين والخطاطين من مختلف دول العالم. ورحّب سموه بالضيوف والمشاركين، مؤكّداً أهمية المشاريع التي تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المُستقاة من مواقفها العطرة. وعبّر المشاركون والضيوف عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم.