حمدان بن محمد: تراث الصيد والقنص من أهم ملامح الثقافة الخليجية

دبي (الاتحاد)

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2025»، المتخصص في مجال معدات الصيد ولوازم الصقّارة والتجهيزات المرتبطة برياضة القنص، وذلك على هامش زيارة سموّه إلى الدوحة.

وتفقّد سموّه، يرافقه الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جانباً من المعرض الدولي، حيث اطلع سموّه على ما تقدمه نخبة من الشركات العالمية والمؤسسات القطرية الرائدة، عبر النسخة التاسعة للمعرض، من أحدث التقنيات والابتكارات ومنتجات الحرف اليدوية المرتبطة بالصيد والقنص والتخييم. كذلك، استمع سموّه إلى شرح حول ما يضمه الحدث من فعاليات وأنشطة ثقافية تحتفي بتراث الصيد والقنص، والذي يعد من أهم ملامح الثقافة الخليجية وتراثها المجتمعي الأصيل. وشاهد سموّه خلال الزيارة جانباً من معروضات سوق الطيور الذي يضم نخبة من أفضل الصقور التي تنتجها المزارع القطرية، وجناح مستشفى سوق واقف للصقور، وهو من أهم المستشفيات المتخصصة المعروفة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الصقور في قطر.



وقد أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على المعرض وفكرته التي تحتفي بجانب مهم من جوانب الثقافة الخليجية المرتبط بالصحراء والرياضات الصحراوية، منوهاً بقيمة الحدث كملتقى يسهم في إحياء عادات وتقاليد يتشارك أهل الخليج في الاحتفاء بها، ومنوهاً بأثر المعرض في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بموروثهم المجتمعي العريق، كذلك أثره على الصعيد الاقتصادي بما يوفره من فرص استثمارية وشراكات استراتيجية في المجالات ذات الصلة، لاسيما ما يتعلق بأدوات الصيد ومستلزمات القنص وتقنيات العناية بالصقور، معرباً سموه عن أمنياته للمعرض والقائمين عليه بمزيد من التميز والنجاح.