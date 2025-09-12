السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زكي نسيبة يؤكد التزام جامعة الإمارات بالتميز الأكاديمي

زكي نسيبة يؤكد التزام جامعة الإمارات بالتميز الأكاديمي
12 سبتمبر 2025 13:25

العين (وام)
 أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي وتفوق الطلبة والتقدم الاستراتيجي بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة للعام الأكاديمي 2025 - 2026 الأول، الذي عقد في الحرم الجامعي بمنطقة العين، وناقش المجلس اعتماد استراتيجية الجامعة للأعوام 2027-2029، حيث جرى تصميمها بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية 2031، برؤية ورسالة متجددة وقيم وطنية وأهداف استراتيجية تم تطويرها بعد مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة.
وتم، خلال الاجتماع، الاطلاع على تقدم الجامعة في التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات «شنغهاي» لعام 2025، حيث تقدمت 100 مرتبة لتصبح ضمن الفئة 701- 800 عالمياً، وحلت في المركز الثاني على مستوى الدولة. كما حققت الجامعة إنجازات تخصصية بارزة بدخولها قائمة أفضل 150 جامعة عالمياً في مجال الموارد المائية، وأفضل 200 جامعة في العلوم الزراعية والمالية، وذلك بفضل مخرجاتها البحثية عالية التأثير.
كما ناقش المجلس تعزيز القيادة الأكاديمية واستقطاب الكفاءات، من خلال تعيينات جديدة في الكليات واستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد لمواكبة زيادة أعداد الطلبة وتنامي الأنشطة البحثية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة تسهم في دعم تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب متابعة التحضيرات للاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات الذي تنطلق فعالياته في 10 نوفمبر 2025، مجسداً خمسين عاماً من الإسهامات في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

أخبار ذات صلة
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
آخر الأخبار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
علوم الدار
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©