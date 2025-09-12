السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اختتام المعرض العالمي للتكنولوجيا الصحية بدبي

اختتام المعرض العالمي للتكنولوجيا الصحية بدبي
12 سبتمبر 2025 13:30

دبي (الاتحاد)

اختتمت في دبي أعمال النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech 202»، المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية، والتي استمرت ثلاثة أيام، وشارك فيها أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي وما يزيد عن 5 آلاف من رواد قطاع الرعاية الصحية حول العالم. تضمنت فعاليات المعرض سلسلة من الجلسات النقاشية الملهمة عبر منصات ثلاث، تناولت مستقبل الصحة الرقمية، إلى جانب الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بأول مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية على مستوى المنطقة. وأكد عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في «دبي الصحية»، الشريك الرئيس للحدث، على دور المعرض في الارتقاء بأوجه التعاون بين المعنيين في القطاع الطبي من أجل تعزيز الابتكار، لافتاً إلى أن المشاركة في نسخته الأولى تعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على جهود «دبي الصحية» للاستفادة من الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي لإعادة رسم ملامح عملية تقديم الرعاية بالكامل. وأضاف أنه من خلال محفظتنا من المبادرات المبتكرة، مثل غرف المستشفيات الذكية وإدارة الألم بمساعدة الذكاء الاصطناعي والسجلات الطبية الذكية، نعمل على الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتوفير تجارب أكثر ذكاء وتخصيصاً للمرضى. واحتضن المعرض جلسة حوارية ضمن منصة «إكسليريت» حول التحديات والفرص في قطاع الصحة الرقمية لدعم مجتمعات النازحين، وجلسة أخرى تناولت دور المرأة في إرساء قواعد جديدة للابتكار والاستثمار في القطاع الصحي. وتم خلال الحدث الإعلان عن الفائزين في مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية على مستوى المنطقة حيث قدمت 40 شركة ناشئة واعدة حلولها التقنية خلال المعرض، وحصلت شركة «Strolll» على جائزة بطل الابتكار من«إكسليريت». وقالت سالي تومسون، مديرة إدارة الفعاليات لدى شركة «إنفورما ماركتس» المنظمة للمعرض إن تتويج الفائز في أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية بالمنطقة، جاء بالتزامن مع اختتام النسخة الأولى من WHX Tech، ليعزز دور الشركات الناشئة، والمبتكرين، ورواد مستقبل تقنيات الصحة الرقمية.

