«التغير المناخي» تثري الفعاليات برؤى تعزز الأمن الغذائي والاستدامة

دبي (وام)



شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة في الدورة الأحدث من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي تتواصل فعالياته بمركز إكسبو الشارقة.

وقدمت الوزارة عبر يومين من الفعاليات من خلال نخبة من مسؤوليها وخبرائها رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية والمتكاملة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل في كل المجالات، مؤكدة أن تمكين الشباب، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتفعيل الاتصال المجتمعي هي الركائز الأساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

جاءت مشاركة الوزارة ضمن فعاليات المنتدى الذي شهد هذا العام حضوراً عالمياً لافتاً بمشاركة 237 متحدثاً قدموا أكثر من 110 فعاليات ضمن خمسة محاور رئيسة شملت الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.

وعكست جلسات مسؤولي الوزارة تركيزاً عميقاً على هذه المحاور، عبر استعراض المبادرات والسياسات الوطنية التي تضع الإمارات في طليعة الدول الساعية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وخلال جلسة بعنوان «إسهامات الشباب في دعم جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي»، أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حولت تحديات المناخ والبيئة الصحراوية إلى فرصة استراتيجية رائدة.

وأشار إلى أن هذا التحول الجذري يرتكز على تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة، كالمزارع العمودية التي تحد من استهلاك المياه بأكثر من 90% وتتجنب تأثيرات الحرارة العالية، لافتاً إلى أن الإمارات اليوم تحتضن عدداً من أكبر هذه المزارع وأكثرها تطوراً في العالم.