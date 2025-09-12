السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي عـدداً من الدبلومـاسييـن المشـاركين

سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي عـدداً من الدبلومـاسييـن المشـاركين
12 سبتمبر 2025 14:56

الشارقة (وام)
التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس، عدداً من الدبلوماسيين المشاركين في جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الـ 14، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

 

رحّب سمو نائب حاكم الشارقة خلال اللقاء الذي حضره الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالدبلوماسيين، مشيداً سموه بجهودهم وتواجدهم في هذا الحدث الذي يشكّل منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف، وأكد أهمية الحضور الدبلوماسي في إثراء النقاشات ونقل التجارب المتنوعة للجمهور والمشاركين من مختلف دول العالم.

وأعرب سموه عن تقديره لمساهمات الدبلوماسيين في دعم مسيرة المنتدى، الذي أصبح على مدار دوراته المتعاقبة حدثاً إعلامياً ومعرفياً بارزاً على مستوى المنطقة والعالم، يعكس ريادة إمارة الشارقة في مجال الاتصال الحكومي ويعزز من دورها كمركز للحوار وتبادل الرؤى.
من جانبهم، عبّر الدبلوماسيون عن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنين التسهيلات الكبيرة التي لمسُوها خلال مشاركتهم، مؤكدين أن المنتدى يمثل فرصة متميزة للتواصل مع الخبراء وصناع القرار، وشددوا على المكانة التي يحظى بها كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة.

سلطان بن أحمد القاسمي
