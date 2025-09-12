السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في جلستين بحضور سلطان بـــن أحمـد القاسمي و«سرديات تلهم وتعيد تعريف الجودة»

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد جلستين ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
12 سبتمبر 2025 15:01

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، جلستين رئيستين ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حملت الجلسة الأولى عنوان «الاقتصاد الأخضر.. رؤية جديدة لمسار الغذاء والتنمية»، والثانية «سرديات إنسانية من الحياة والتعليم.. تلهم وتعيد تعريف الجودة».

شارك في الجلسة الأولى كل من البروفسور تيتوس أووكاس، نائب العميد وعميد الدراسات والبرامج الدولية في جامعة ولاية ميشيغان، وحامد آل حامد، مؤسس ورئيس جمعية روّاد الزراعة الإماراتية المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة غراسيا، وتشارلي همفريز، مدير الشؤون المؤسسية في آيشيا هاوس، ودينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز كوو شاربر للرخاء وريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

تناول المتحدثون في الجلسة علاقات الاقتصاد المستدام الأخضر والابتكار فيه واستدامة المشاريع الخضراء بما ينعكس على حياة المجتمعات، إلى جانب الأمن الغذائي والتجارة العالمية والتنافس فيه، ودور مؤسسات التعليم العالي في دعم كل هذه التوجهات ودفعها نحو التقدم.
واستعرض حامد آل حامد في حديثه أهمية الجهود الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواكبة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المفهوم الزراعي يجب تحريره من معناه الضيق المرتبط بالمزارع فقط، ليشمل أكثر من 16 مجالاً، منها السياحة الزراعية، والمياه، والتدريب وغيرها من المجالات.
وأكدت دينا شريف أنه لا بديل لكافة المجتمعات في كل الدول عن الاقتصاد الأخضر، وأن الأفكار الابتكارية في هذا المجال مهمة مركزية وضرورية للمراكز البحثية، والاستفادة من الأبحاث الغربية المتطورة لإنتاج محاصيل تتحمل الظروف المناخية القاسية، وتوظيف تقنيات حديثة في التسويق.


  قصص نجاح  

استضافت الجلسة الثانية التي أدارها الإعلامي سلطان البادي، كلاً من الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو مجلس أمناء جامعة الذيد، وكايتي ميركس، الرئيسة التنفيذية لشركة ميركس كوميونيكيشنز بالولايات المتحدة، وأماج رحيمي ميداني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسيدون للذكاء الاصطناعي في كوستاريكا، والدكتور صلاح خالد، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن.
وتناول المتحدثون في الجلسة مفهوم جودة الحياة وأهمية الاعتناء بالسردية البصرية والهوية المجتمعية، جنباً إلى جنب مع قصص النجاح الإنسانية المتنوعة والمُلهمة للأجيال.

أخبار ذات صلة
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
آخر الأخبار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
علوم الدار
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©