في جلستين بحضور سلطان بـــن أحمـد القاسمي و«سرديات تلهم وتعيد تعريف الجودة»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، جلستين رئيستين ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حملت الجلسة الأولى عنوان «الاقتصاد الأخضر.. رؤية جديدة لمسار الغذاء والتنمية»، والثانية «سرديات إنسانية من الحياة والتعليم.. تلهم وتعيد تعريف الجودة».



شارك في الجلسة الأولى كل من البروفسور تيتوس أووكاس، نائب العميد وعميد الدراسات والبرامج الدولية في جامعة ولاية ميشيغان، وحامد آل حامد، مؤسس ورئيس جمعية روّاد الزراعة الإماراتية المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة غراسيا، وتشارلي همفريز، مدير الشؤون المؤسسية في آيشيا هاوس، ودينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز كوو شاربر للرخاء وريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.



تناول المتحدثون في الجلسة علاقات الاقتصاد المستدام الأخضر والابتكار فيه واستدامة المشاريع الخضراء بما ينعكس على حياة المجتمعات، إلى جانب الأمن الغذائي والتجارة العالمية والتنافس فيه، ودور مؤسسات التعليم العالي في دعم كل هذه التوجهات ودفعها نحو التقدم.

واستعرض حامد آل حامد في حديثه أهمية الجهود الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواكبة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المفهوم الزراعي يجب تحريره من معناه الضيق المرتبط بالمزارع فقط، ليشمل أكثر من 16 مجالاً، منها السياحة الزراعية، والمياه، والتدريب وغيرها من المجالات.

وأكدت دينا شريف أنه لا بديل لكافة المجتمعات في كل الدول عن الاقتصاد الأخضر، وأن الأفكار الابتكارية في هذا المجال مهمة مركزية وضرورية للمراكز البحثية، والاستفادة من الأبحاث الغربية المتطورة لإنتاج محاصيل تتحمل الظروف المناخية القاسية، وتوظيف تقنيات حديثة في التسويق.





قصص نجاح



استضافت الجلسة الثانية التي أدارها الإعلامي سلطان البادي، كلاً من الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو مجلس أمناء جامعة الذيد، وكايتي ميركس، الرئيسة التنفيذية لشركة ميركس كوميونيكيشنز بالولايات المتحدة، وأماج رحيمي ميداني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسيدون للذكاء الاصطناعي في كوستاريكا، والدكتور صلاح خالد، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن.

وتناول المتحدثون في الجلسة مفهوم جودة الحياة وأهمية الاعتناء بالسردية البصرية والهوية المجتمعية، جنباً إلى جنب مع قصص النجاح الإنسانية المتنوعة والمُلهمة للأجيال.