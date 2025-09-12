سالم بن سلطان: المركبة الكهربائية الطائرة برأس الخـيمة تعــزّز ريـادة الإمــارات في النقـل الذكي

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن إطلاق أول رحلة تجريبية لمركبة كهربائية طائرة لشركة «إكس-بِنغ إيرو إتش تي - XPENG AEROHT»، الصينية الرائدة في سماء إمارة رأس الخيمة، يمثل خطوة كبيرة ستسهم في دعم قطاع النقل بالدولة، من خلال إدخال مفهوم حديث للتنقل الجوي، يعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز ترابط منظومة النقل العام وتكاملها واستدامتها وصداقتها للبيئة.



وأشاد بتوجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، في جعل الإمارة تسير على درب التميُّز ومواكبة التطورات العالمية في وسائل النقل الحديثة.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت اللوائح الخاصة بالمركبة الكهربائية الطائرة، ضمن منظومة النقل الجوي والنقل الذكي داخل المدن بالدولة، وفق أعلى معايير السلامة والأمان وحماية المسافرين.