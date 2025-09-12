السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تسلم مطلوبين للسلطات السويدية

الإمارات تسلم مطلوبين للسلطات السويدية
12 سبتمبر 2025 15:18

سلمت وزارة الداخلية، متهمَين مطلوبَين إلى السلطات في مملكة السويد، بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي استناداً إلى نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

ويعد المتهمان من أبرز المطلوبين للسلطات السويدية بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بشكل غير قانوني.

وجاء التسليم بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل بتسليمهما، تأكيدا على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في حماية المجتمعات، وترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.

المصدر: وام
السويد
الإمارات
وزارة الداخلية
