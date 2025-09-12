السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان علاقات البلدين

12 سبتمبر 2025 15:15
12 سبتمبر 2025 15:15

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، علاقات التعاون وفرص تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية في البلدين وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة العمل من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة، مشيرين إلى التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية ـ المجرية حيث يحتفي البلدان خلال هذا العام الجاري بمرور 35 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك انطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في بناء شراكة فاعلة تسهم في تحقيق أهدافهما التنموية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. كما استعرض سموه ومعالي رئيس الوزراء المجري عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين دعمهما للجهود كافة التي من شأنها ترسيخ أسس الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي. حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
المجر
