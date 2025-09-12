السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«حوار أبوظبي للفضاء» يناقــش مستــقبل الاقتــصاد الفضـائي

«حوار أبوظبي للفضاء» يناقــش مستــقبل الاقتــصاد الفضـائي
12 سبتمبر 2025 15:22

آمنة الكتبي(دبي)

نظمت وكالة الإمارات للفضاء أمس، ضمن مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا فعالية «حوار أبوظبي للفضاء» بمشاركة نخبة من الخبراء وصانعي السياسات وقادة الصناعة، وذلك لبحث مستقبل الاقتصاد الفضائي وتعزيز التعاون الإماراتي الياباني في مجالات الاستكشاف والتكنولوجيا، وجاءت الفعالية ضمن البرنامج المتنوع لجناح الدولة الذي يستمر طوال فترة معرض إكسبو الممتدة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025. 

وهدف «حوار أبوظبي للفضاء» إلى توفير منصة حوارية مفتوحة لصياغة رؤى مشتركة حول الحوكمة الفضائية وأمن الفضاء واستدامة المدارات، إلى جانب استكشاف فرص الشراكات الصناعية والبحثية، وبناء جسور جديدة مع الجامعات والشركات الناشئة ومراكز الابتكار، كما انسجم الحوار مع محتوى الجناح الإماراتي الذي يقدم تجارب موضوعية، من بينها محور «مستكشفو الفضاء» الذي يعرض منجزات الدولة وقصصها الملهمة في قطاع الفضاء. وتم تنظيم جلسة وزارية بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء والدكتور هيروشي ياماكاوا رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، كما تم تنظيم جلسات متنوعة تناولت قضايا رئيسة شملت دور الفضاء في دعم النمو الاقتصادي، واستعراض اتفاقيات ارتميس ومبادرات دولة الإمارات لاستكشاف الفضاء.


كما تواصل وكالة الإمارات فعاليات «حوار أبوظبي» خلال اليوم حيث سيتم تنظيم جلسة تسلط الضوء على دور التعاون الثنائي في إطلاق فرص تجارية واعدة، وتعزيز الابتكار العابر للحدود، بالإضافة إلى جلسة شركات مناطق الفضاء الاقتصادية بين الإمارات و اليابان كونها بوابة نحو أسواق فضائية واعدة، و جلسة توضح كيف يفتح التعاون الاستراتيجي بين الإمارات واليابان آفاقاً رحبة أمام الأسواق الناشئة في قطاع الفضاء، ويدفع عجلة النمو نحو اقتصاد فضائي متطور وحيوي.

 منصات بارزة


يأتي تنظيم هذه الفعالية امتداداً لجهود دولة الإمارات في قيادة الحوار العالمي حول قضايا الفضاء عبر منصات بارزة مثل حوار أبوظبي للفضاء، بما يعزز مكانتها شريكاً موثوقاً في بناء منظومة فضائية أكثر أمناً وابتكاراً وشمولاً، وقد وفر حوار الفضاء في أوساكا مساحة للقاءات ثنائية وجلسات تواصل بين الوفود الحكومية والقطاع الخاص، مع تسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية ويابانية في استكشاف الفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم التنمية المستدامة. 

