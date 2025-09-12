السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» تشارك في اجتماع لجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون

«الداخلية» تشارك في اجتماع لجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون
12 سبتمبر 2025 15:27

الكويت (وام)

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني، في الاجتماع العشرين للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة جرائم غسل الأموال، والمنعقدة بدولة الكويت الشقيقة بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دول المجلس بتعزيز التعاون والتكامل الإعلامي الأمني، وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات المشتركة، بما يسهم في دعم الجهود الأمنية ومواكبة التحديات المتسارعة، لاسيما في مجال مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها سبل تعزيز الشراكة الإعلامية الخليجية، وتوحيد الخطط الإعلامية التثقيفية، وتطوير قنوات الاتصال مع الجمهور، إضافة إلى استعراض أطر التعاون في دعم الاستراتيجية الخليجية الشاملة لمكافحة غسل الأموال.

