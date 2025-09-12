السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس غينيا بيساو أول رئيس دولة أفريقية منذ 100 عام يحصل على أرفع تكريم من الإنتربول

رئيس غينيا بيساو أول رئيس دولة أفريقية منذ 100 عام يحصل على أرفع تكريم من الإنتربول
12 سبتمبر 2025 19:03

قلد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، فخامة الرئيس عمرُو سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، "وسام الإنتربول من الطبقة العليا"، ليصبح بذلك أول رئيس دولة أفريقي ينال هذا التكريم الرفيع. 
 وجاء هذا التتويج خلال زيارة تاريخية قام بها فخامة الرئيس إمبالو إلى المقر العام للمنظمة في ليون، ليكون بذلك أيضا أول رئيس دولة من قارة أفريقيا يزور مقر الإنتربول منذ تأسيسه قبل أكثر من مئة عام.

يُعد هذا الوسام أعلى درجات التكريم التي تمنحها المنظمة، التي تضم 196 دولة عضواً، لقادة الدول والشخصيات الدولية تقديراً لدورهم البارز في تعزيز التعاون الأمني العالمي ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب والتحديات السيبرانية، مما يجسد اعترافاً دولياً بإسهامات الرئيس إمبالو في دعم الجهود الأمنية الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، فضلا عن المكانة المتنامية لغينيا بيساو كداعم أساسي للعمل الشرطي المشترك.
في كلمته خلال حفل التكريم، أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن هذه المحطة تمثل تقديرا عالميا لأفريقيا من خلال تكريم أحد قادتها المتميزين، وتجسد التزام الإنتربول بالعمل مع جميع الدول الأعضاء من أجل بناء منظومة أمنية أكثر فعالية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
ألبانيا تكرم الفريق الإماراتي والفرق المشاركة في إخماد حرائق الغابات

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس عمرُو سيسوكو إمبالو عن اعتزازه العميق بهذا التكريم التاريخي، قائلًا: "وسام الإنتربول من الطبقة العليا ليس شرفا شخصيا فحسب، بل هو أيضا تكريم لقارة أفريقيا ودورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار العالمي".
وأضاف أن هذا الوسام يشكل دافعا إضافيا لمواصلة التزام غينيا بيساو بتعزيز التعاون الدولي، وبناء جسور الشراكة مع مختلف دول العالم عبر مظلة الإنتربول، من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وحماية الشعوب من مختلف أشكال الجريمة.
يذكر أن منظمة الإنتربول، تمنح وسامها من الطبقة العليا لشخصيات وقادة دول بارزين تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في دعم الأمن الجماعي، ما يجعل هذا الحدث سابقة تاريخية تعزز من حضور أفريقيا ودورها الفاعل في المشهد الأمني الدولي.

المصدر: وام
إنتربول
غينيا بيساو
تكريم
عمر سيسوكو امبالو
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©