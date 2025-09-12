محمد بن راشد ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، رجل الأعمال حسين خانصاحب.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تعازينا القلبية لأسرة رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب.. أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات والذي تأسست شركتهم منذ العام 1935 … كان رائداً في مشاريع البنية التحتية.. وما يخلد ذكره أنه كان رائداً في المشاريع المجتمعية والإنسانية والخيرية.. له جهود في بناء مساكن الأسر المتعففة ومساكن الأيتام والمراكز الصحية وغيرها.. وهذا ما يبقى.. وهذا ما يرفع قيمة أي إنسان ويخلد ذكره واسمه في ذاكرة الوطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان».

