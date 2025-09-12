السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب

محمد بن راشد ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب
12 سبتمبر 2025 19:42

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، رجل الأعمال حسين خانصاحب.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تعازينا القلبية لأسرة رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب.. أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات والذي تأسست شركتهم منذ العام 1935 … كان رائداً في مشاريع البنية التحتية.. وما يخلد ذكره أنه كان رائداً في المشاريع المجتمعية والإنسانية والخيرية.. له جهود في بناء مساكن الأسر المتعففة ومساكن الأيتام والمراكز الصحية وغيرها.. وهذا ما يبقى.. وهذا ما يرفع قيمة أي إنسان ويخلد ذكره واسمه في ذاكرة الوطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
رجل أعمال
وفاة
