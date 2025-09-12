السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد بن راشد ناعياً خانصاحب: كان مثالاً في العطاء وسيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن

حميد بن راشد ناعياً خانصاحب: كان مثالاً في العطاء وسيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن
12 سبتمبر 2025 21:56

نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب، مشيداً بجهوده في خدمة الوطن والمجتمع، ومؤكداً أن اسمه سيظل باقياً في ذاكرة الوطن بما قدم من إنجازات إنسانية وتنموية رائدة.
وقال صاحب السمو حاكم عجمان «فقدت الإمارات اليوم الأخ والصديق حسين خانصاحب.. كان من الرجال المخلصين الذين ساهموا بجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع».
وأضاف سموه «جمعتنا صداقة امتدت لأكثر من ستة عقود، عرفته فيها أخاً صادقاً، وصاحب رأي وخلق ومواقف نبيلة لم أرَ منه خلالها إلا الإخلاص والصفاء والمحبة للإمارات ولأهلها».
وأكمل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي «بو عبدالعزيز.. صاحب اليد البيضاء التي امتدت بالخير في ميادين كثيرة.. سيظل اسمه باقياً في ذاكرة الوطن بما قدم من إنجازات إنسانية وتنموية رائدة.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب
محمد بن راشد ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب
المصدر: وام
حسين خانصاحب
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
وفاة
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©