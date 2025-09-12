السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم أم القيوين وولي عهده وولي عهد رأس الخيمة يعزّون في وفاة الشيخة عائشة محمد خلف

حاكم أم القيوين وولي عهده وولي عهد رأس الخيمة يعزّون في وفاة الشيخة عائشة محمد خلف
12 سبتمبر 2025 22:02

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة محمد خلف.
وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

وكان في استقبال سموهم، لدى زيارتهم قصر الزاهر في عجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية.
كما قدّم واجب العزاء الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ طالب بن صقر القاسمي.

وتقبّل أبناء الفقيدة، الشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، التعازي من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه.
كما حضر تقديم واجب العزاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي.

المصدر: وام
