السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب

رئيس الدولة ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب
13 سبتمبر 2025 00:13

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رجل الأعمال حسين خانصاحب.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "رحم الله رجل الأعمال حسين خانصاحب وأسكنه فسيح جناته، أسهم في نهضة الإمارات وسعى في أعمال الخير والعطاء من خلال مشاريعه المجتمعية والإنسانية، خالص العزاء والمواساة إلى أسرته".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين وتطوير شراكتهما الاقتصادية الشاملة
الإمارات تتضامن مع المكسيك وتعزي في ضحايا انفجار صهريج غاز

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
حسين خانصاحب
تعزية
وفاة
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©