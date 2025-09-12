رئيس الدولة ينعى رجل الأعمال حسين خانصاحب

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رجل الأعمال حسين خانصاحب.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "رحم الله رجل الأعمال حسين خانصاحب وأسكنه فسيح جناته، أسهم في نهضة الإمارات وسعى في أعمال الخير والعطاء من خلال مشاريعه المجتمعية والإنسانية، خالص العزاء والمواساة إلى أسرته".

