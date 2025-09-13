«الاتحاد النسائي»: تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة

دبي (وام)

اختتم الاتحاد النسائي العام، المحور الأول من المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، والذي تم تنفيذه برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستضاف مجلس المزهر في دبي فعاليات هذه المرحلة، بدعم وتعاون من قسم حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع. وضمن هيكل البرنامج ومراحله، قدمت المرحلة الأولى مدخلاً شاملاً إلى مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات، والأطر الدستورية والتشريعية الوطنية، والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، كما شملت تدريب كوادر وطنية على الأسس والمفاهيم لضمان قاعدة مشتركة من المعرفة. أما المرحلة الثانية فركزت على مهارات التواصل العملي مع المنظومة الأممية والإقليمية، وكيفية الاستفادة من آليات المتابعة مثل الاستعراض الدوري الشامل وتقارير الاتفاقيات، إلى جانب بناء قنوات مؤسسية فاعلة تعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات. وتضمنت المرحلة الثالثة محورين، تناول الأول استخدام البيانات والمؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتصميم أطر المتابعة والتقييم، وتحليل السياسات من منظور النوع الاجتماعي، وبناء الرسائل الاتصالية المجتمعية، مع تطبيقات عملية تربط الأدوات بالواقع المؤسسي المحلي.