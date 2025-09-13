نورة الكعبي: الانفتاح والتعايش والحوار نهج إماراتي

برشلونة (وام)



شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في مؤتمر «مونوكول لجودة الحياة» الذي عُقد في برشلونة، حيث شاركت في جلسة حوار مع تايلر برولي، مدير التحرير في مجلة «مونوكول»، وأندرو تاك، رئيس التحرير، لمناقشة قيم دولة الإمارات في دعم الانفتاح والتعايش في إطار نهجها الدبلوماسي والتعاون الدولي.



وأكدت معاليها، خلال اللقاء، التزام دولة الإمارات الثابت بقيم الانفتاح والتعايش والحوار، موضحةً أن التقدم والتطور الذي تشهده الدولة يعود بشكل أساسي إلى إيمانها الراسخ بأن التعددية والحوار يمثلان حجر الأساس لعالم ومجتمع يسوده السلام والازدهار، واللذان يشكلان قيماً راسخة في دبلوماسية الدولة.

وسلطت معالي الكعبي الضوء على هذه الرؤية من خلال مبادرات رائدة مثل بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، والذي يمثل نموذجاً للحوار بين الأديان والتعايش السلمي والاحترام المتبادل في دولة الإمارات. كما أشارت معاليها إلى الدور الفاعل للثقافة في توحيد المجتمعات من مختلف الأديان.



وفي هذا الصدد، سلطت معاليها الضوء على مبادرة «إحياء روح الموصل» التابعة لمنظمة اليونسكو، والذي قدمت دولة الإمارات دعماً لها بقيمة 50.4 مليون دولار أميركي، كما أشارت معالي الكعبي إلى أن المبادرة تؤكد دور التراث الثقافي المشترك على تعزيز السلام والتفاهم المتبادل. وعلى صعيد التحديات العالمية الراهنة، أكدت معالي الكعبي الحاجة الملحة لحشد جهود المجتمع الدولي لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية وجميع أشكال التعصب.





مكافحة التعصب



وفي هذا الصدد، أشارت معاليها إلى دور دولة الإمارات في صياغة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686 والذي يؤكد أهمية تعاون الدول لمكافحة جميع أشكال التعصب، بما يسهم في تجنب النزاعات المستقبلية. وناقشت معاليها أهمية تعزيز الحوار واحترام وجهات النظر المتنوعة، على الصعيدين المحلي والدولي. وقالت في هذا الصدد: «ستواصل دولة الإمارات من خلال الفعاليات العالمية والمنصات المشتركة تعزيز الشمولية والتبادل الثقافي، ودعم العلاقات بين الشعوب كأسس لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار».



