الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للألمنيوم» و«التمكين الحكومي» توقعان شراكة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين

«الإمارات للألمنيوم» و«التمكين الحكومي» توقعان شراكة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين
13 سبتمبر 2025 11:38

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، اتفاقية مع دائرة التمكين الحكومي لتوفير فرص عمل لأكثر من 200 مواطن ومواطنة في برامج التدريب الصناعية ضمن أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقَّع الاتفاقية كل من إبراهيم ناصر، وكيل وزارة التمكين الحكومي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال حفل إطلاق أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم الذي أُقيم في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالطويلة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإلحاق المواطنين الإماراتيين المسجلين لدى دائرة التمكين الحكومي والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، في برامج التدريب الوطنية الصناعية التي تقدمها أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى السنوات الخمس المقبلة. تمثل أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة استراتيجية تم إطلاقها في سبتمبر 2025 بهدف تعزيز الكفاءات والتطوير المهني في القطاع الصناعي لدعم النمو المستقبلي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والقطاع الصناعي في الدولة.

ويتماشى إطلاق أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مع الاستراتيجية الوطنية «مشروع 300 مليار»، ويعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المواهب في قطاع الألمنيوم والمساهمة في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من شغل وظائف فنية وتشغيلية. وسيخضع الملتحقون الجدد لبرامج تدريبية تمتد على 12 شهراً لتشمل الجوانب النظرية والعملية في الأكاديمية، إضافةً إلى التدريب الميداني في مواقع العمليات التشغيلية، على أن يتم توظيفهم في الشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

أخبار ذات صلة
سعيد الملا مديراً لشؤون تجربة المتعاملين في «التمكين الحكومي»
دائرة التمكين الحكومي
الإمارات للألمنيوم
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©